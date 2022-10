Zum Ende der 40-tägigen Trauerzeit versammelten sich zahlreiche Menschen am Grab der 22-jährigen Mahsa Amini. (AFP / -)

Berichten zufolge kam es zu Zusammenstößen am Grab von Mahsa Amini. So sollen die Soldaten mit Tränengas gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten vorgegangen sein.

Heute endet die traditionelle 40-tägige Trauerzeit nach dem Tod der 22-Jährigen. Aus diesem Grund versammelten sich zahlreiche Menschen am Grab in der kurdischen Stadt Saghez. Sie skandierten "Tod dem Diktator" und andere regierungskritische Parolen. Auch in anderen Städten kam es zu Protesten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA wurde in Saghez das Internet blockiert.

Mahsa Amini war am 16. September nach Polizeigewahrsam gestorben. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht entsprechend den Vorschriften getragen hatte.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.