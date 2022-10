Iranische Demonstranten. (Archivbild) (Getty Images / Contributor)

Berichten zufolge kam es zu Zusammenstößen am Grab von Mahsa Amini in der kurdischen Stadt Saghez. So sollen die Soldaten mit Tränengas gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten vorgegangen sein. Der Zugang zum Internet wurde in der Stadt blockiert. Auch in Teheran gingen Menschen auf die Straße. Mediziner protestierten gegen die Präsenz von Einsatzkräften des Regimes in den Kliniken, in denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Proteste behandelt werden. Die Polizei versuchte, die Versammlungen aufzulösen.

Heute endet die traditionelle 40-tägige Trauerzeit nach dem Tod der 22-jährigen Amini. Sie war am 16. September nach Polizeigewahrsam gestorben. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht entsprechend den Vorschriften getragen hatte.

