Unter anderem demonstrierten Studenten der Universität in Ahvas im Südwesten des Landes gegen die Regierung. Auf Online-Videos waren auch Protestaktionen an Hochschulen in Teheran und in U-Bahn-Stationen der Stadt zu sehen. In der Stadt Sahedan im Südosten des Iran wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim zwei Mitglieder der Revolutionsgarden durch Schüsse getötet.

Im Zusammenhang mit den Protesten haben die Behörden 315 Menschen angeklagt. Vier von ihnen droht die Todesstrafe, wie das Portal "Misan Online" unter Berufung auf einen Staatsanwalt meldet.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.