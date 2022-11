Proteste an den Universitäten im Iran - trotz der Repression des Regimes. (Screenshot Twitter @NatalieAmiri, abgerufen am 1.11.2022)

Zunächst zur Lage: Die Organisation Human Rights Activists News Agency mit Sitz in den USA meldet, es habe an Hochschulen in Teheran und Isfahan erneut Sitzstreiks von Studierenden gegeben. Die Iran-Expertin und frühere ARD-Irankorrespondentin Natalie Amiri twitterte , die Demonstrierenden protestierten gegen ihren Ausschluss von den Unis und forderten die Freilassung inhaftierter Studierender. Der Korrespondent des britischen "Independent" berichtet von Zusammenkünften auch auf dem Campus in Shiraz und Kermanshah.

Studierende skandieren "Frau, Leben, Freiheit"

Im Iran kommt es seit Wochen zu massiven Protesten gegen das Regime - auch an den Universitäten. Zuletzt skandierten zahlreiche Studierende etwa in der kurdisch geprägten Stadt Sanandadsch die Worte "Frau, Leben, Freiheit", bei denen es sich um den bekanntesten Slogan der Protestbewegung handelt. Auch der Ruf "Tod dem Diktator" ist an den Universitäten immer wieder zu hören

Unis als zentrale Orte des Protests

Auch die WDR-Journalistin Isabel Schayani beobachtet die Unruhen im Iran. Sie twitterte , die Universitäten im ganzen Land seien zentrale Orte des Protests und würden mehr und mehr von Milizen und Polizisten belagert. In einem anderen Tweet schreibt sie, an einer der Universitäten in Teheran komme das Regime mit seinen Einsatzkräften offenbar nicht hinterher: "Die Entschlossenheit dieser Generation scheint stärker zu sein als sie."

Rektor der Uni Oslo: "Wir können nicht schweigen"

Inzwischen solidarisieren sich auch immer mehr Universitäten im Ausland mit den Protesten. Der Präsident der City University of London, Anthony Finkelstein, schreibt , man sei in Gedanken bei all jenen, die gerade Gewalt, Unrecht und Unterdrückung erführen und unterstütze auch die iranischen Studierenden in London.

Der Rektor der Universität Oslo, Svein Stolen, betonte , das Vorgehen des iranischen Regimes sei nicht hinnehmbar und stelle einen Angriff auf die Macht der Universität als Institution dar: "We cannot stay indifferent - nor silent", unterstreicht er (Wir können nicht gleichgültig bleiben und schweigen).

Diese Nachricht wurde am 01.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.