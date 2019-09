In Hongkong ist es zu neuen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Nachdem die Proteste friedlich begonnen hatten, randalierten Menschen in einem Einkaufszentrum sowie einer dazugehörigen Bahnstation und blockierten eine Zufahrtsstraße. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Demonstranten zu vertreiben.

Außerdem wurde der Zubringerverkehr zum Flughafen von den Behörden eingeschränkt, um dort Proteste zu verhindern. Die Demokratiebewegung in Hongkong hatte im Internet dazu aufgerufen, den Verkehr zu stören und Gebäude zu besetzen. Die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone dauern seit mehr als drei Monaten an. Sie richten sich gegen einen zunehmenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung.