Zum Auftakt der Kundgebungen für mehr Klimaschutz haben Aktivisten in mehreren Städten den Autoverkehr mit Blockaden und Fahrraddemonstrationen gestört.

Allein in Freiburg gingen nach Angaben der Polizei etwa 17.000 Menschen auf die Straße. In Frankfurt am Main wurden zeitweilig an mehreren Stellen Straßen besetzt. Solche Aktionen wurden auch aus Bremen gemeldet. In Berlin versammelten sich Fahrradfahrer zu einer Demonstrationsfahrt, was zu Störungen im Berufsverkehr führte. Später ist eine Großdemonstration am Brandenburger Tor geplant. In insgesamt 575 deutschen Städten hat die Organisation "Fridays for Future" heute zu Protesten aufgerufen. Auch weltweit gibt es Aktionen.

Proteste weltweit

Weltweit sind Aktionen in gut 2.600 Städten in fast 160 Ländern angekündigt. Zum Auftakt blieben in Australien mehrere zehntausend Schüler dem Unterricht fern. Auch auf Vanuatu, Kiribati und den Salomonen gab es die ersten Protestaktionen. Diese Pazifikinseln sind vom Untergang bedroht, wenn die Meeresspiegel infolge der Erderwärmung weiter steigen. Kinder sangen „Wir sinken nicht, wir kämpfen.“



Eine der größten für heute geplanten Demonstrationen soll in New York stattfinden, wo in der kommenden Woche ein UNO-Klimagipfel beginnt. An den Protesten dort nimmt auch die schwedische Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg teil.



Zentrale Forderung der Demonstranten ist die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens, das eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vorsieht.