Nach dem Vorbild der so genannten "Gelbwesten" in Frankreich will die deutsche Bewegung "Aktion Bunte Westen" heute bundesweit protestieren.

In mindestens 14 Städten sind Demonstrationen und Kundgebungen geplant, wie das von Linksfraktionschefin Wagenknecht initiierte Bündnis "Aufstehen" mitteilte. Erwartet werden Tausende Teilnehmer. Geplant sind unter anderem Kundgebungen am Potsdamer Platz in Berlin und am Stachus in München. Zu den Forderungen gehören bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bildung und Pflege.



Der Initiator der "Aktion Bunte Westen", Flettner, sagte im Deutschlandfunk, die Bewegung distanziere sich von Gewalt und jeglicher Art von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Die "Bunten Westen" kämen aus der Basis und demonstrierten für bezahlbare Mieten, soziale Gerechtigkeit und Frieden. Zudem fordere man eine Politik für das Volk und nicht für die Konzerne.