Der China-Experte Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht für den Konflikt in Hongkong weitere Probleme aufkommen.

Hongkong sei für Festlandchina wichtig wie noch nie, sagte Dieter im Deutschlandfunk (Audio-Link). Viele ausländische Firmen zögen sich wegen der strengen Überwachung vom Festland nach Hongkong zurück, insbesondere die aus dem Finanzsektor. "Und der Handelsplatz Hongkong ist sehr wichtig für chinesische Firmen", sagte Dieter. Denn mit den dort eingeworbenen Mitteln gingen die chinesischen Firmen in OECD-Ländern einkaufen. In Hongkong gebe es keine Beschränkung des Kapitalverkehrs. Zu Hongkong gebe es keine Alternative, der Status sei schwer auf eine andere Stadt zu übertragen.



Chinas Präsident Xi Jinping stehe abgesehen von Hongkong und vom Handelsstreit mit den USA innenpolitisch unter Druck, sagte Dieter: Ein Immobilienboom habe zu überbewerteten Häusern geführt, zudem sei die Verschuldung sehr hoch. "Wenn der Wohlstand bröckelt, hat Xi ein innenpolitisches Problem."



Das Leben in Hongkong habe sich durch die Proteste verändert, berichtet Dieter. "Die Stadt diskutiert intensiv darüber, wie es weiter geht. Es vergeht kein Tag, an dem nicht darüber gesprochen wird, die Stadt ist elektrisiert. So schnell wird Hongkong nicht zur Ruhe kommen." Das umstrittene Auslieferungsgesetz sei gestoppt worden. Es sei aber unklar, was die Protestbewegung eigentlich erreichen wolle. Es gebe in der Bewegung keine Anführer, die das formulieren könnten. "Man kann nur ahnen, dass der Einfluss Chinas zurückgedrängt werden soll. Hongkong soll keine weitere chinesische Stadt werden."