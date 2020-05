An Protesten gegen Corona-Beschränkungen haben sich deutlich weniger Menschen beteiligt als in den vergangenen Wochen.

In Stuttgart, wo zuletzt die größten Kundgebungen stattgefunden hatten, demonstrierten einige hundert Personen. Redner verlangten unter anderem die sofortige Öffnung der Kitas und den sofortigen Vollbetrieb der Schulen. Auch in Berlin war der Zulauf eher gering. Laut Polizei kamen zu vielen Aktionen jeweils um die 50 Menschen. Zugleich gab es auch Gegenproteste. In der Hauptstadt gibt es keine Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Demonstrationen mehr, deshalb hatte die Polizei dort mit wesentlich mehr Zulauf gerechnet. Kundgebungen mit mehreren hundert Teilnehmern gab es auch in München und Frankfurt am Main.