Bundesweit sind heute Bauern auf die Straße gegangen, um gegen die Agrarpläne der Bundesregierung zu protestieren.

Wie die Polizei mitteilte, nahmen knapp sechstausend Menschen an der zentralen Kundgebung in Bonn teil. Die Veranstalter hatten nach eigenem Bekunden mit acht- bis zehntausend Teilnehmern gerechnet. Viele Landwirte kamen mit ihren Traktoren und legten den Verkehr teilweise lahm.



Auch in anderen Städten - wie Berlin, Hannover, München und Stuttgart - fanden Demonstrationen statt. Der Protest der Bauern richtet sich vor allem gegen Pläne für mehr Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft sowie zum Schutz des Grundwassers vor Nitrat, das durch Überdüngung in den Boden gelangt.



Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Rukwied, erklärte, die Politik mute den Landwirten und ihren Familien zu viel zu.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter sagte in Berlin, viele Bäuerinnen und Bauern könnten nicht mehr davon leben, was sie produzierten. Deswegen könne er ihre Proteste verstehen. Der Grünenpolitiker warb für eine Agrarpolitik, die Klima und Umwelt schütze.



Der Agrarforscher Harald Grethe forderte im Dlf eine Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik. Tier- und Umweltschutz in der konventionellen Landwirtschaft müsse gefördert und ausgebaut werden, denn Öko-Landwirtschaft sei immer noch eine "relativ kleine Nische".