Attal kündigte in seiner ersten Regierungserklärung in Paris an, die Unabhängigkeit des Landes bei der Lebensmittelproduktion gesetzlich festzuschreiben. Darüber hinaus sollen die Landwirte besser vor unfairer Konkurrenz aus dem Ausland geschützt werden. Zudem soll es nach Attals Worten in Frankreich doppelt so viele Kontrollen bei Großhändlern geben. Damit soll verhindert werden, dass diese den Landwirten zu niedrige Preise zahlen. Das bestehende Gesetz dazu soll strenger angewendet werden, die verhängten Bußgelder sollen den Landwirten zugutekommen.

In Frankreich blockierten Landwirte den zweiten Tag in Folge wichtige Zufahrtsstraßen nach Paris. Der Großmarkt Rungis bei Paris, der für die Versorgung des Landes eine wichtige Rolle spielt, wurde von der Polizei mit gepanzerten Fahrzeugen gesichert. Die Landwirte protestieren vor allem gegen geringe Einkommen und bürokratische Auflagen.

