Proteste von Medizinern in Paris (AFP)

Zu Protesten kam es vor dem Gesundheitsministerium in Paris sowie in zahlreichen weiteren Städten. Dazu aufgerufen hatten mehrere Gewerkschaften und Verbände. Hintergrund ist der Kostendruck in den französischen Krankenhäusern. Viele Kliniken waren in der Corona-Pandemie überlastet. Derzeit sind Notaufnahmen gezwungen, ihre Leistungen zu reduzieren. Präsident Macron hat eine Überprüfung des Krankenhaussystems bis zum 1. Juli in Auftrag gegeben. Die Demonstranten hoffen, die Regierung vor der Parlamentswahl am Sonntag unter Druck setzen zu können.

