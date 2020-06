In Paris hat die Polizei drei für morgen geplante Demonstrationen verboten.

Vorgesehen war unter anderem eine Kundgebung gegen Rassismus vor der US-Botschaft in der französischen Hauptstadt. Zur Begründung verwies die Polizei auf das Ansteckungsrisiko durch das Coronavirus und auf Sicherheitsbedenken, auch angesichts der jüngsten Unruhen in Nizza und Dijon.



In mehreren Stadtvierteln Dijons gab es heute Razzien mit mehr als 140 Polizisten. Nach Angaben der Behörden suchten sie Waffen, Munition und Drogen. Die Staatsanwaltschaft in der ostfranzösischen Stadt ermittelt inzwischen unter anderem wegen versuchten Mordes und Bildung einer bewaffneten Gruppe gegen mehrere Personen, die gestern festgenommen wurden.



An gewaltsamen Auseinandersetzungen in den Vororten Dijons sollen in den vergangenen Tagen mehr als 200 Menschen beteiligt gewesen sein. Bewohner hatten der Polizei vorgeworfen, nicht rechtzeitig eingeschritten zu sein.