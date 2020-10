Nach den Protestaktionen an hessischen Autobahnen kommen zunächst vier Umwelt-Aktivisten in Untersuchungshaft.

Das meldet die Deutsche Presse-Agentur und nennt als Quelle eine Sprecherin des Amtsgerichts Frankfurt am Main. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat gegen insgesamt elf Aktivisten Haftbefehle beantragt. Die Behörde wirft ihnen Nötigung vor und begründet die Haftbefehle mit Fluchtgefahr.



Die Umweltschützer hatten sich gestern an den Autobahnen 3, 5 und 661 in der Region Frankfurt und Wiesbaden von Autobahnbrücken abgeseilt und dadurch Vollsperrungen ausgelöst. Es ereigneten sich zwei Unfälle. Zwölf Demonstranten kamen in Gewahrsam.



Die Proteste richten sich gegen den Ausbau der Autobahn 49 durch den hessischen Dannenröder Forst.

