Nach den erneuten Protestaktionen von Umweltschutz-Aktivisten an hessischen Autobahnen hat die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main Haftbefehle gegen elf Personen beantragt.

Die Behörde wirft den Aktivisten Nötigung vor und begründet die Haftbefehle mit Fluchtgefahr, wie die Polizei in Gießen bekanntgab. Die Umweltschützer hatten sich gestern an den Autobahnen 3, 5 und 661 in der Region Frankfurt und Wiesbaden von Autobahnbrücken abgeseilt und dadurch Vollsperrungen ausgelöst. Es ereigneten sich zwei Unfälle. Zwölf Demonstranten kamen in Gewahrsam.



Die Proteste richten sich gegen den umstrittenen Ausbau der Autobahn 49 durch den hessischen Dannenröder Forst. Bereits vor zwei Wochen hatte sich bei einer ähnlichen Protestaktion an der A3 ein Unfall ereignet, bei dem ein Fahrer schwer verletzt wurde. Die Aktivisten weisen einen Zusammenhang zwischen der Abseil-Aktion und dem Unfall zurück.

