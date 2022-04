Der pakistanische Premierminister Imran Khan (picture alliance / ZUMAPRESS.com | PPI)

In der Hauptstadt Islamabad fuhr Khan mit einem bunten Wagen durch die Menschenmengen, die seine Rückkehr ins Amt forderten. Zuvor hatte zum ersten Mal in der Geschichte Pakistans das Parlament einen Regierungschef abgesetzt. In einem Misstrauensvotum hatten 174 von 342 Abgeordneten gegen Khan gestimmt. Kritiker werfen dem früheren Kricketstar schlechte Amtsführung und Inkompetenz in Wirtschaftsfragen vor. Zuletzt waren die Preise für Lebensmittel und Energie in dem südasiatischen Land stark gestiegen.

Als Favorit für die Nachfolge Khans gilt der Chef der oppositionellen muslimisch-konservativen Partei, Sharif. Die Abstimmung soll morgen stattfinden.

