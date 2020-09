Der Deutsche Bauernverband hat sich von radikalen Protestgruppen distanziert.

Verbandspräsident Rukwied rief am Rande eines informellen Treffens der EU-Agrarminister in Koblenz zu einer sachlichen Auseinandersetzung mit der Agrarpolitik auf. Es gebe viel Unmut unter den Landwirtinnen und Landwirten. In Koblenz wurde ein riesiges Banner mit der Aufschrift "Die Henker der Landwirtschaft" gezeigt. Darauf waren unter anderem Kanzlerin Merkel, Landwirtschaftsministerin Klöckner und Rukwied selbst zu sehen. Zudem brachten Teilnehmer als radikal geltende schwarze Fahnen mit weißem Pflug und rotem Schwert mit.