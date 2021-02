Aus Protest gegen die Agarrreform in Indien haben landesweit Tausende Bauern Straßen blockiert.

Sie fordern, dass die Regierung die entsprechenden Gesetze zurücknimmt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Vor der Hauptstadt Neu Delhi kampieren zahlreiche Bauern bereits seit mehr als zwei Monaten. Sie lehnen eine Deregulierung der Agrarwirtschaft ab. In Indien wurde Getreide bisher in staatlich organisierten Großmärkten zu garantierten Mindestpreisen gehandelt. Nach der Reform sollen die Bauern ihre Ware auch direkt an Privatfirmen verkaufen können.

