Vorwurf der Putin-Nähe

Protest gegen den Auftritt von Anna Netrebko vor der Deutschen Staatsoper Unter den Linden in Berlin (PEMAX / IMAGO / Peter Meißner)

Sie schwenkten ukrainische Fahnen und riefen "No Netrebko". Die Polizei schirmte die Demonstranten mit Gattern vom Opernpublikum ab. In einem offenen Brief hatten zuvor zahlreiche Organisationen und Unterzeichner von der Staatsoper gefordert, den Auftritt der österreichisch-russischen Sängerin abzusagen. Sie werfen der Sopranistin Nähe zum russischen Präsidenten Putin vor. Der Intendant, Matthias Schulz, wies die Kritik zurück.