Im Iran sind bei Protesten gegen die Benzinpreiserhöhung mehr als 40 Demonstranten festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft der Stadt Jasd wirft ihnen Sabotage vor. Wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise hatte die iranische Regierung am Freitag das Benzin rationiert. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Auf Anweisung des Nationalen Sicherheitsrats wurde der Zugang zum Internet für 24 Stunden eingeschränkt. In einer Sondersitzung berät das Parlament in Teheran heute über die weitere Entwicklung.

Iranische Führung macht Kräfte im Ausland verantwortlich

Die Führung des Iran hatte gegnerische Kräfte im In- und Ausland für die jüngsten Proteste in der Islamischen Republik verantwortlich gemacht. Das geistliche und politische Oberhaupt Khamenei sagte laut dem staatlichen Fernsehen, nicht die iranische Bevölkerung, sondern Hooligans, Konterrevolutionäre und Irans Feinde steckten hinter den Unruhen.