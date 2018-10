Der Protest von Umwelt-Aktivisten am rheinischen Tagebau Hambach geht auch heute weiter.

Hunderte Menschen haben die Nacht im Freien verbracht. Sie blockieren die Schienen der Hambachbahn, die Kohle aus dem Tagebau in die Kraftwerke bringt. Die Blockade hatte gestern begonnen. Die Aachener Polizei geht davon aus, dass sie sich in den nächsten Stunden auflösen wird. Laut Korrespondentenberichten haben viele Demonstranten die Gleise freiwillig verlassen. Die Polizei verzichte im Gegenzug auf eine Strafanzeige.



Nach Angaben des Bündnisses "Ende Gelände" beteiligten sich an verschiedenen Aktionen und an einer Demonstration bis zu 6.500 Menschen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Strafanzeigen gegen insgesamt 400 Aktivisten erstattet, die zuständige Staatsanwaltschaft in Aachen ermittelt wegen Landfriedensbruchs.



Mit seinen Aktionen protestiert das Bündnis gegen die Kohleverstromung. Gefordert wird ein sofortiger Ausstieg.