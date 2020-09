Bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gehen immer wieder Esoteriker und Rechte zusammen auf die Straße. Zwischen beiden Gruppen gibt es schon länger Schnittmengen, nicht zuletzt wegen der Berufung auf Verschwörungsideologien.

Die Bilder von Demonstrierenden mit Reichsflaggen auf den Stufen des Reichstags in Berlin sorgten bundesweit für Empörung. Aufgerufen zu der Aktion hatte nach einem Bericht des Tagesspiegels eine Frau, die als esoterische Heilpraktikerin arbeitet. Sie stammt aus der Eifel und ist der Zeitung zufolge "immer wieder durch das Teilen von verschwörungsideologischen Inhalten sowie vertretener Reichsbürgerideologie aufgefallen. Einige ihrer Posts seien eindeutig rechtspopulistisch bis rechtsextrem formuliert." Zitiert wird Michael Klarmann, Journalist und Beobachter der rechten Szene in der Eifel-Region.

"Esoteriker sind durch alle Schichten vertreten"

Dass nicht wenige Esoteriker bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen mitlaufen, überrascht auch den Esoterik-Experten Kai Funkschmidt nicht. Er ist Referent bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin und verweist darauf, dass viele Esoteriker bereits früher bei Gesundheitsthemen mitdemonstriert hätten.



Esoteriker seien keine fest definierte Gruppe, sondern quer durch alle gesellschaftlichen Schichten vertreten, sowohl in der bürgerlichen Mittelschicht als auch unter Extremisten oder evangelikalen Christen. Sie seien Menschen, die ihre eigene Erfahrungswelt über das Prinzip der aufgeklärten Vernunft erhöben und daraus eine Weltsicht machten. Die subjektive Erfahrung werde zur Wirklichkeit erklärt und entziehe sich der wissenschaftlichen Überprüfung.



Der Autor Tobias Ginsburg betont in einem Bericht des SWR, nicht die ganze Szene sei rechtsextrem - wohl aber offen für rechtes Gedankengut: "Auch ein Neonazi kann an Homöopathie glauben, der nennt das dann die neue germanische Medizin oder so etwas. Auch Reichsbürger arbeiten gern in einer spirituellen Umgebung mit wallenden Gewändern und selbstgezogenen Zucchinis.“



Deutschlandfunk-Redakteurin Christiane Florin erklärt: "Das heißt nicht, dass alle, die Horoskope lesen, vor heilenden Steinen ausharren und das Pendel schwingen lassen, rechtsradikal sind. Aber es stört offenbar nicht den eigenen Energiefluss, gemeinsam mit Rechten zu demonstrieren. Eine öffentliche Distanzierung habe ich bisher nicht wahrgenommen."

Esoterik als Motor für Verschwörungstheorien

Ein Zusammenhang zwischen Esoterik und Verschwörungsideologien ist in der Wissenschaft schon länger bekannt. Sozialpsychologin Pia Lamberty von der Universität Mainz erklärte bereits im Mai im Deutschlandfunk, Esoterik sei ein Motor für Verschwörungserzählungen. Der Glaube an esoterische Welterklärungsmodelle sowie an Verschwörungserzählungen werde durch ähnliche Faktoren befeuert.



Oft gehe beidem eine Art Kontrollverlust voraus, also eine Situation, in der Menschen versuchten, Strukturen zu finden, beispielsweise nach Lebenskrisen oder derzeit in der Corona-Pandemie. Da könnte Esoterik ebenso wie der Glaube an Verschwörungen Halt geben. Es sei dann manchmal einfacher, einen mächtigen Akteur anzunehmen und den hinter allem zu vermuten, als mit Unsicherheit umzugehen.



Ähnlich sieht es Giulia Silberberger, die sich mit ihrer Initiative „Der goldene Aluhut“ gegen Verschwörungsideologien engagiert. Die Corona-Pandemie mache vielen Leuten Angst, sie seien wütend, empört, verzweifelt und wüssten nicht, was sie noch glauben sollen. Die Wissenschaft brauche naturgemäß Zeit, um Wissen zu schaffen. In diesen "Informationslöchern" würde "Fake-News-Saat" gut aufgehen, erklärte sie in der DLF-Sendung Hintergrund.

Schon vor Corona zu beobachten

Die Durchlässigkeit der Grenzen zwischen Esoterikern, Verschwörungsideologen bis hin in die Reichsbürgerszene sei ein Phänomen, das schon vor Corona feststellbar war, sagt auch Matthias Pöhlmann dem Bayerischen Rundfunk. Er ist Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Er sagt: die Krisenzeit habe das Phänomen nochmals verstärkt.



Man kann bei dem Thema weiter in die Geschichte zurückschauen. So schreibt etwa der BR in seiner Recherche: "Die Verbindung aus Esoterik und brauner Philosophie hat eine lange Geschichte: Schon im frühen 20. Jahrhundert prägten esoterische und okkultistische Vorstellungen die völkische Bewegung in Deutschland und stützten rassistische Ideen. In den 1990ern wurde die Verbindung wiederbelebt: Esoterische Symbole und Theorien verbreiteten sich verstärkt in der rechtsextremen Szene. Und nun erlebt sie womöglich einen erneuten Hype."



Auch der Tagesspiegel verweist darauf, dass Esoterik und Rechtsextremismus sich immer wieder "nahe gewesen" seien: "Die Verbindung von Esoterik, Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus, wie sie sich bei der von der Initiative Querdenken 711 veranstalteten Berliner Corona-Demonstration zeigte, hat eine lange Tradition. Sie reicht mindestens ins 19. Jahrhundert zurück, im Kern handelt es sich bei dem ideologischen Amalgam um eine Gegenbewegung zur Moderne und ihren Zumutungen."



Noch konkreter wird der Rechtsextremismusexperte Marius Hellwig. Er sagte vor kurzem dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Rechte Esoterik weist in Deutschland eine lange Tradition auf, die wohl durch führende Nationalsozialisten wie Heinrich Himmler oder Alfred Rosenberg ihren Höhepunkt erlebte, jedoch noch weitaus weiter zurückreicht, beispielsweise zu den Vertretern der Ariosophie. Die Grundidee dieser Verbindung aus Esoterik und Rassenlehre war die Annahme, dass jede 'Rasse' einen eigenen Zugang zum spirituellen Aufstieg habe und 'die Arier' am weitesten fortgeschritten seien."

Gemeinsames Feindbild verbündet - auch mit Rechten

Das Nebeneinander verschiedener Gruppen bei den Protesten gegen die staatlichen Corona-Auflagen geht letztlich auch auf ein gemeinsames Feindbild zurück. Giulia Silberberger von der Anti-Verschwörungs-Initiative „Der goldene Aluhut" beobachtet, dass sich Menschen miteinander verbünden, die es vorher nicht getan haben. Durch die Krisenlage sähen sie nun einen gemeinsamen Demonstrationsgrund. Sie versammelten sich hinter gemeinsamen Feinbildern, etwa gegen "die Regierung" oder "die Lügenpresse". Dann gelte: Der Feind meines Feindes ist mein Freund.



So sieht das auch der Extremismusforscher Alexander Häusler von der Hochschule Düsseldorf. Er sagte dem WDR, das "verschwörungstheoretische Element" sei das zentrale Element, das Esoteriker, Impfgegner, Gesundheitsapostel unterschiedlichster Couleur mit Rechtsextremen verbinde: "Es ist die Vorstellung, dass hinter diesen ganzen Maßnahmen ein Masterplan von politischen, globalen Eliten steckt, die schlechtes im Schilde führen und wogegen man sich als Volk wehren müsse, und dort einen Aufstand formulieren müsse."



(Stand: 01.09.2020)