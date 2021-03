Gegner der Corona-Einschränkungen haben für ihren Protest in Leipzig weniger Menschen mobilisieren können als angekündigt.

Die Polizei sprach in einer ersten Schätzung von etwa 350 Fahrzeugen bei verschiedenen Autokorsos. Diese hatten sich auch aus anderen Städten Sachsens und Sachsen-Anhalts auf den Weg nach Leipzig gemacht. Angemeldet waren etwa 1.000 Fahrzeuge. Die Teilnehmer hatten Plakate an die Autoscheiben geheftet und dabei etwa die Impfungen kritisiert. Nach Angaben der Polizei in Halle haben Gegendemonstranten den dortigen Autokorso ausgebremst, so dass die Protestierenden nicht nach Leipzig fahren konnten.



Auch in Leipzig gab es Gegenproteste. Den Einsätzkräften zufolge beteiligten sich daran mehr als 1.000 Menschen per Fahrrad und Motorrad.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.