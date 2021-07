Die Verbote von Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen beschäftigen nun auch das Berliner Oberverwaltungsgericht.

Wie eine Gerichtssprecherin dem Evangelischen Pressedienst in Berlin sagte, sind bis zum Vormittag zwei Beschwerden gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts eingegangen. Dieses hatte gestern Eilanträge gegen die Demonstrationsverbote zurückgewiesen. Die Berliner Polizei hatte bis Freitagabend 13 für das Wochenende geplante Proteste verboten, die dem Milieu der "Querdenken"-Szene zugerechnet werden. Zur Begründung hieß es, die Verbote beträfen Versammlungen, deren Teilnehmer regelmäßig Infektionsschutzmaßnahmen nicht akzeptierten.



Eine Reihe anderer Demonstrationen, die sich offenbar ebenfalls gegen die Politik in der Pandemie richten, wurden nicht verboten. Die Berliner Polizei will mit mehr als 1.700 Einsatzkräften im Stadtgebiet unterwegs sein.

