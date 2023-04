Proteste gegen die Pläne der Regierung von Premierminister Netanjahu, das Justizsystem zu ändern. (Ariel Schalit / AP / dpa / Ariel Schalit)

In Tel Aviv und weiteren Städten des Landes beteiligten sich zehntausende Menschen an Kundgebungen gegen die Regierungspläne im Justizbereich. Manche der Demonstranten zündeten Kerzen im Gedenken an die drei Menschen an, die am Freitag bei Anschlägen in Tel Aviv und im Westjordanland getötet wurden.

Es waren die 14. Samstags-Kundgebungen in Folge. Die Demonstrierenden sehen die Gewaltenteilung in Israel bedroht. Das teils rechtsextreme Kabinett von Premierminister Netanjahu will unter anderem erreichen, dass Entscheidungen des höchsten Gerichts durch einfache Mehrheit im Parlament rückgängig gemacht werden können.

Die von Israel annektierten Golanhöhen wurden am Abend von Syrien aus mit drei Raketen beschossen. Das israelische Militär machte keine Angaben zu Details des Angriffs.

