Israel

Proteste gegen die Regierung gehen weiter - Angespannte Lage

Ungeachtet der verschärften Sicherheitslage in Israel gehen die Proteste gegen die rechts-religiöse Regierung von Premier Netanjahu unvermindert weiter. Dies teilten die Veranstalter der seit drei Monaten andauernden Aktionen mit. Ein Protestmarsch, der nach der wöchentlichen Großkundgebung am Abend in Tel Aviv geplant war, sei jedoch auf Bitten der Polizei abgesagt worden.

08.04.2023