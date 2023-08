In der bevölkerungsreichsten Provinz Punjab blockierten Demonstranten Schnellstraßen und zündeten aus Protest ihre Stromrechnung an, wie lokale Medien berichteten. Die islamistische Partei Jamaat-e-Islami kündigte für das kommende Wochenen weitere Aktionen an.

Die Atommacht Pakistan steckt seit mehreren Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Preise für Strom, Gas und Benzin haben sich mehr als verdoppelt. Wegen der Flutkatastrophe im Sommer 2022 ist das südasiatische Land auf Finanzhilfen angewiesen. Der Internationale Währungsfonds hatte seine Unterstützung an die Bedingung geknüpft, dass Refomem im Energiesektor umsetzt werden.

