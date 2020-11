Große Worte sind da mal wieder durch Berlin getragen worden in dieser Woche. "Frieden, Freiheit, keine Diktatur", riefen Demonstranten. Ja klar, da sind wir uns einig. Und "Fasching gegen Faschismus", wie es auf einem Plakat hieß, ist sicher auch keine schlechte Idee.



Diktatur und Faschismus also. Es war keine Solidaritätsaktion für Weißrussland oder Syrien. Es war auch kein Protest gegen rechtsextreme Morde, wie sie gerade vor Gerichten in Halle und Kassel verhandelt werden. Es war eine Demonstration gegen die von der Bundesregierung verhängten Corona-Beschränkungen im Allgemeinen und gegen eine Abstimmung im Bundestag im Besonderen. Ein Gesetz mit dem sperrigen Namen "zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite", wurde da verabschiedet, kurz Infektionsschutzgesetz.

Die bisher vage rechtliche Grundlage für alles von Maskenpflicht bis Kneipenschließung wurde damit durch eine klarere Regelung ersetzt, die festlegt, wann Bund und Länder Maßnahmen ergreifen dürfen. Die Demonstranten, zumindest der richtig laute Teil von ihnen, wurde grundsätzlicher. Sie erklärten Deutschland zur Diktatur.



Sie wissen schon: Das ist diese Staatsform ohne Meinungs- und Pressefreiheit, wo Menschenrechte durch Willkür ersetzt werden, Oppositionelle um ihr Leben fürchten müssen, Wähler eingeschüchtert werden, Gerichte nicht Gesetze als Grundlage ihrer Urteile nehmen, sondern politische Interessen. Und so fort.



Deutschland also soll eine Diktatur sein. Was ein Coronavirus so alles bewirken kann. Hallo, geht’s bitte ein paar Nummern kleiner?

Das ist die Abwägung: Freiheit gegen Leben

Ja, es sind Freiheitsrechte eingeschränkt worden in den vergangenen Monaten, in denen Regierungen - übrigens nicht nur in Deutschland - sich vorantasteten im Umgang mit einem neuartigen potenziell tödlichen Virus. Vieles was getan und verordnet wurde, war ungenau oder ungeschickt. Manches hätte besser laufen können, wenn man besser vorbereitet gewesen wäre auf eine mögliche Pandemie. Aber es ging dabei nicht darum, Bürger zu zwiebeln und eine gut laufende Wirtschaft zu zerstören – sondern darum, Leben zu retten. Das ist die Abwägung: Freiheit gegen Leben.

Die Gewaltenteilung bleibt bestehen

Es ist schwer, in so einer Lage alles richtig zu machen. Machtgerangel zwischen Ministerpräsidenten erhöhten die Glaubwürdigkeit genauso wenig wie die offenkundige Uneinigkeit beim jüngsten Bund-Länder-Treffen. Und die Rückkoppelung mit den Parlamenten hätte großzügiger ausfallen können. Auch das aktuelle Gesetz ist eilig beschlossen worden. Was sonst Monate dauert, ging diesmal binnen weniger Wochen über die Bühne.



Nun gibt es die möglichen Grundrechtseinschränkungen in einer Pandemie Schwarz auf Weiß. Der Bundesregierung wird durch ein Gesetz ein Rahmen gesetzt. Gesetze erlassen darf die Bundesregierung weiter nicht. Die Gewaltenteilung ist nicht außer Kraft gesetzt.

Historische Ignoranz und grenzenlose Selbstüberhöhung

Der Verweis auf das Ermächtigungsgesetz von 1933, den ein Teil der Demonstranten so passend fand, ist völlig unangebracht. Er zeugt von historischer Ignoranz und grenzenloser Selbstüberhöhung - vom Demonstranten und Kritiker zum politischen Märtyrer.

Das Gesetz von 1933 war ein Staatsstreich. Die Gewaltenteilung war damit faktisch abgeschafft. Genauso ist die versuchte Anlehnung an die DDR-Bürgerrechtsbewegung vor allem eins: plakativ, aber nicht richtig.

Verunsicherung, das Geschäftsmodell der AfD

Die AfD hat die kruden Vergleiche und die Diktatur-Rufe mit Wonne unterstützt. Sie ersetzt inhaltliche Arbeit ja gern durch Provokationen. Die kurzen Schnipsel mit süffisanten Bemerkungen klicken gut in der Internet-Fan-Blase, diesem modernen Stammtisch, an dem Überschriften und Stichworte reichen, um Emotionen zu befeuern. Verunsicherung gehört zum Geschäftsmodell.



Wäre die AfD tatsächlich um die Verfassung und die Demokratie besorgt, sie müsste bei sich selbst anfangen. Die Verächtlichmachung von Demokratie und ihren Institutionen – von Bundestag und Regierung, von Gerichten und Presse - hat System. Politik wird da nicht als Wettbewerb der Ideen betrachtet, sondern als Kampf, in dem es gilt, den anderen niederzuschlagen.

Falsch verstandener Freiheitsbegriff

Dass nun mithilfe der AfD Demonstranten in den Bundestag gelangten, die versuchten, Abgeordnete und Regierungsvertreter vor der Abstimmung einzuschüchtern, passt dazu. Frieden, Freiheit, keine Diktatur? Ja, genau. Dazu gehört es, sich an die Regeln der Demokratie zu halten, zu ertragen, seine Meinung mal nicht durchsetzen zu können und Freiheit nicht mit Egoismus zu verwechseln.

