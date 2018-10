Bei Protesten gegen den umstrittenen Juristen Kavanaugh hat die Polizei in der US-Hauptstadt Washington mehr als 300 Menschen festgenommen.

Sie hätten illegal in Bürogebäuden des Senats protestiert, hieß es zur Begründung. Insgesamt gingen in Washington mehrere Tausend Menschen gegen eine Berufung Kavanaughs an den Obersten Gerichtshof auf die Straße. Die Kundgebung hatten feministische Organisationen und Bürgerrechtsverbände initiiert. Sie halten Kavanaugh aufgrund der ihm vorgeworfenen sexuellen Übergriffe nicht für das Amt geeignet. Dem als äußerst konservativ geltenden Juristen wird auch eine versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Kavanaugh weist die Anschuldigungen zurück.



Mit den Vorwürfen gegen den Richterkandidaten hatte sich auch das FBI befasst. Die Republikaner sehen im Bericht der Bundespolizei keine neuen Erkenntnisse. Die oppositionellen Demokraten bezweifeln die Gründlichkeit der Untersuchung. Eine endgültige Entscheidung über die Berufung Kavanaughs könnte morgen fallen.