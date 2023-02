In der Stadt Wuhan fanden die Proteste nach Angaben von Augenzeugen heute den zweiten Tag in Folge statt. Auch in der Hafenstadt Dalian gingen Menschen auf die Straße. Korrespondenten berichten, in beiden Fällen sei die chinesische Polizei mit einem Großaufgebot eingeschritten.

In der Volksrepublik gibt es Einsparungen bei der überlasteten Krankenversicherung. Ein Hintergrund ist die wachsende Zahl der älteren Menschen. Dazu kommen hohe Ausgaben für die bis Dezember geltende Null-Covid-Strategie, aber auch für die massive Corona-Welle nach der Abkehr von der strikten Linie.

Unterdessen hat die Führung der Kommunistischen Partei den Strategiewechsel in der Pandemie als großen Erfolg bezeichnet. Die Überwindung von Corona im bevölkerungsreichsten Land der Erde sei "ein Wunder in der Geschichte der menschlichen Zivilisation", befand der Ständige Ausschuss des Politbüros in Peking.

