In Belarus sind bei erneuten Protesten gegen den autoritär regierenden Staatschef Lukaschenko rund 200 Menschen festgenommen worden. Das bestätigte das Innenministerium in Minsk. Berichte über den Einsatz von Betäubungsgranaten gegen Demonstrierende wies das Ministeriums zurück. Die Sicherheitskräfte hätten aber Ausrüstung zur "Kontrolle von Ausschreitungen" verwendet.

Wie die Agentur Tass schreibt, setzte die Polizei in der Stadt Gomel Tränengas und Blendgranaten ein, um eine Demonstration aufzulösen. Mehrere Metro-Stationen wurden gesperrt, mobile Internetverbindungen waren gestört. Dennoch waren in Minsk und neun anderen Städten wieder zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Am Palast der Republik bezogen Soldaten Stellung, in den Seitenstraßen standen Gefangenentransporter und Hundertschaften bereit.



Der französische Präsident Macron forderte, Lukaschenko müsse zurücktreten. Er sagte dem "Journal de Dimanche", die belarusische Regierung sei nicht im Stande, die Logik der Demokratie zu begreifen.



Die Opposition wirft Lukaschenko Betrug bei der Wahl Anfang August vor. Seither kommt es regelmäßig zu Massenprotesten gegen den seit 26 Jahren regierenden Präsidenten.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.