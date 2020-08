Angesichts der anhaltenden Proteste in Belarus hat Bundeskanzlerin Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert.

Merkel forderte dabei von der Regierung in Minsk einen nationalen Dialog mit Opposition und Gesellschaft, wie Regierungssprecher Seibert anschließend mitteilte. Ferner habe die Kanzlerin unterstrichen, dass die belarussische Regierung auf Gewalt gegen friedliche Demonstranten verzichten und politische Gefangene unverzüglich freilassen müsse.



Putin sagte nach Angaben des Kreml, jeglicher Versuch, sich in die inneren Angelegenheiten von Belarus einzumischen, sei inakzeptabel.



Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten morgen auf einem Video-Gipfel, wie sie sich zu dem Konflikt in der ehemaligen Sowjetrepublik positionieren. Dabei geht es auch um mögliche Sanktionen.

Demonstrationen und Streiks

Seit der Präsidentenwahl in der vergangenen Woche gibt es in Belarus Demonstrationen gegen Präsident Lukaschenko, dem Wahlfälschung vorgeworfen wird. Die Opposition die landesweiten Streiks ausweiten. Arbeitsniederlegungen in allen wichtigen Staatsbetrieben sollten den Machtapparat zum Aufgeben zwingen, sagte eine Wahlkampfleiterin von Oppositionskandidatin Tichanowskaja in einer Videobotschaft.