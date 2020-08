In Belarus will die Opposition die landesweiten Streiks ausweiten. Arbeitsniederlegungen in allen wichtigen Staatsbetrieben sollten den Machtapparat zum Aufgeben zwingen, sagte eine Wahlkampfleiterin von Oppositionskandidatin Tichanowskaja in einer Videobotschaft.

Agenturberichten zufolge versammelten sich auch am Abend wieder mehrere tausend Menschen, um gegen Staatschef Lukanschenko zu demonstrieren, dem sie Wahlfälschungen nach der Präsidentschaftswahl vor gut einer Woche vorwerfen. Immer wieder riefen sie Lukaschenko in Sprechchören zum Rücktritt auf. Vor einem Gefängnis forderten sie die Freilassung politischer Gefangener und riefen die Namen von Inhaftierten.



Im Laufe des Montags hatte es im ganzen Land Proteste gegen Lukaschenko gegeben, vielerorts wurde gestreikt. Beim Besuch einer staatlichen Fabrik wurde der Staatschef von Arbeitern niedergeschrien. Die Oppositionskandidatin Tichanowskaja erklärte aus dem Exil ihre Bereitschaft, die Führung des Landes vorübergehend zu übernehmen. Lukaschenko selbst schloss Neuwahlen nicht mehr grundsätzlich aus.

Russland-Koordinator Wiese rechnet nicht mit Eingreifen Moskaus

Der Russland-Koordinator der Bundesregierung, Wiese, rechnet nicht mit einem Eingreifen Russlands in das Geschehen in Belarus. Wiese sagte im Deutschlandfunk, das Verhältnis beider Länder sei lange nicht mehr so gut wie in der Vergangenheit. Auch die Beziehung zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem belarussischen Staatschef Lukaschenko sei abgekühlt. Wenn der russischen Führung klar sei, dass das Ausland keinen Einfluss auf die Proteste gegen die Regierung Lukaschenko nehme, sehe Putin auch keine Veranlassung einzugreifen. Es handele sich um eine inner-belarussische Bewegung - nicht um eine pro-europäische oder anti-russische, betonte der SPD-Politiker.



Nun sei es wichtig, Lukaschenko deutlich zu machen, dass friedliche Demonstrationen zulässig seien, sagte Wiese weiter. Es müsse einen runden Tisch mit der Opposition geben. Daran sollte sich auch die OSZE beteiligen, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, in der sowohl Belarus als auch Russland Mitglieder seien.