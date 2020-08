Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Wisconsin will nach den tödlichen Schüssen bei Protesten gegen Polizeigewalt in Kenosha Anklage wegen Mordes erheben.

Gestern Abend war ein 17-jähriger Weißer festgenommen worden. Er wird verdächtigt, als Mitglied einer Bürgermiliz auf Demonstranten geschossen zu haben. Zwei Menschen wurden dadurch in der Nacht zum Mittwoch getötet, eine Person erlitt Verletzungen.



Auslöser für die Proteste in Kenosha war ein Polizeieinsatz vom Sonntag. Ein Polizist hatte einem schwarzen Bürger mehrfach in den Rücken geschossen und ihn schwer verletzt. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann im Auto zu einem Messer gegriffen.