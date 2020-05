Ein Team des US-Fernsehsenders CNN ist während einer Live-Berichterstattung über die Proteste gegen Polizeigewalt in Minneapolis vorübergehend festgenommen worden.

In einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie zunächst der Reporter in Handschellen abgeführt wird, später auch seine Kollegen. Kurz vorher hatten sie über die Festnahme eines Demonstranten berichtet. Nach einigen Stunden kamen die Männer wieder frei. Die Polizei erklärte, es habe sich bestätigt, dass es sich um Medienvertreter gehandelt habe.



Wieso das CNN-Team in Gewahrsam genommen wurde, ist nicht bekannt. Der Reporter hatte angeboten, sich weiter von dem Demonstrationsgeschehen zu entfernen. Er steht in dem Video mehrere Meter von einem geplünderten Gebäude und zahlreichen Polizisten in Schutzausrüstung entfernt.



In Minneapolis im Bundesstaat Minnesota gibt es seit Tagen Proteste, die durch den Tod eines Schwarzen nach einem Polizeieinsatz ausgelöst wurden. In der vergangenen Nacht kam es zu Brandstiftung und Plünderungen.