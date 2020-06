Die gewaltsamen Angriffe auf Journalisten in den USA sind nach Einschätzung der Organisation "Reporter ohne Grenzen" auf das Verhalten von US-Präsident Trump zurückzuführen.

ROG-Geschäftsführer Mihr sagte in Berlin, Trump habe die Medien mit feindseliger Rhetorik dämonisiert. Es sei vorhersehbar gewesen, dass dies zu Angriffen führe. Die Proteste gegen Polizeigewalt in den USA dauern seit sechs Tagen an. Eine Fotografin verlor durch ein Gummigeschoss der Polizei ein Auge, mehrere Fernsehteams wurden angegriffen und Demonstranten zertrümmerten den Eingang zur Zentrale des Senders CNN in Atlanta.



In 15 Bundesstaaten der USA verstärkt die Nationalgarde inzwischen die lokalen Polizeibehörden. Viele Städte verhängten Ausgangssperren, die weitgehend ignoriert wurden.



Die Proteste gehen auf den gewaltsamen Tod eines Afroamerikaners während eines Polizeieinsatzes vor einer Woche in Minneapolis zurück. Einer Zählung der Nachrichtenagentur AP zufolge wurden landesweit rund 4.400 Demonstranten und Randalierer festgenommen.