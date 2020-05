Als Reaktion auf die Ausschreitungen bei Protesten gegen Polizeigewalt will US-Präsident Trump die Antifa-Bewegung zur terroristischen Vereinigung erklären.

Üblicherweile werden in den USA unter dem Begriff, der eine Abkürzung von "Anti-faschistisch" ist, linke militante Gruppen verstanden, die Neonazis bei Demonstrationen entgegentreten. Vor einem Jahr schrieb die "New York Times", es sei unmöglich zu wissen, wie viele Menschen sich als Mitglieder der Antifa verstünden. Es gebe keine Anführer und die Antifa sei in autonomen lokalen Gruppen organisiert.



Der Präsident und weitere Regierungsvertreter machen linksradikale Gruppen für die Gewalt und die Plünderungen während der jüngsten Proteste verantwortlich, ohne bislang Belege dafür zu liefern. Trump drohte mit dem Einsatz des Militärs. Gouverneure und Bürgermeister müssten viel härter vorgehen, sonst werde die Regierung einschreiten.



Justizminister Barr machte ebenfalls linke Gruppen für die Ausschreitungen verantwortlich. Die Gewalt sei geplant und gehe auf das Konto von anarchistischen Linksextremisten, erklärte Barr.

Erneut Ausschreitungen in der Nacht zu Sonntag

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren erneut zehntausende Menschen in mehreren amerikanischen Städten auf die Straßen gegangen, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Anlass ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines Polizeieinsatzes. Bei den Protesten kam es erneut zu Krawalle. Auf Bildern waren vielerorts brennende Autos und Geschäfte zu sehen. Zudem kursieren im Internet Videos, die Übergriffe von Polizisten auf Demonstranten zeigen sollen. In einem Video aus New York ist zu sehen, wie zwei Polizeifahrzeuge in Menschengruppen fahren, die Barrikaden errichtet hatten.



Mindestens zwei Personen kamen durch Schüsse ums Leben, eine ein Detroit und eine in Indianapolis. Viele Menschen wurden verletzt, in 22 Städten wurden nach Zählung der Nachrichtenagentur AP insgesamt fast 1.700 Demonstranten festgenommen, fast ein Drittel davon allein in Los Angeles, wo der Gouverneur den Notstand ausgerufen und die Nationalgarde mobilisiert hat.



In Minneapolis, wo Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz starb, kam es die fünfte Nacht in Folge zu Unruhen und auch zu Plünderungen, es blieb aber ruhiger als in den Nächten zuvor. Dort wurde - wie auch für andere Städte in mehreren Bundesstaaten - die Nationalgarde aktiviert.



Die Nationalgarde zählt zur Reserve der US-Streitkräfte und kann in Ausnahmesituationen in Bundesstaaten eingesetzt werden. Nach Angaben des Senders CNN verhängten mindestens 25 Städte in 16 Bundesstaaten Ausgangssperren.

Ausgangssperren in vielen Städten

ARD-Korrespondent Arthur Landwehr berichtete (Audio-Link), dass Polizei und Nationalgarde in Minneapolis schon Stunden vor der nächtlichen Ausgangssperre die Zugänge zur Stadt blockiert hätten. Die Einsatzkräfte seien sehr konsequent gegen die Demonstranten vorgegangen. So sei es nicht zu schweren Ausschreitungen gekommen. Der Sender CNN berichtete, dass Sicherheitskräfte Demonstranten unter anderem mit Tränengas zurückgedrängt hätten.



In mehreren großen Städten wurden ebenfalls Ausgangssperren verhängt. Der Bürgermeister von Los Angeles, Garcetti, sagte dem Sender Fox News: "Das ist nicht länger ein Protest, das ist Zerstörung." Aus Chicago meldeten Medien, das Polizeipräsidium habe für die Beamten 12-Stunden-Schichten angeordnet, um die Proteste unter Kontrolle zu bekommen.

Protest in Berlin

Auch in Deutschland gab es Proteste: So versammelten sich gestern Abend mehr als 2.000 Menschen vor der US-Botschaft in Berlin, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren. Heute gab es einen Protestzug in der Hauptstadt. Auch in London gab es heute Demonstrationen.



George Floyd war am Montag gestorben, nachdem ein weißer Polizist in Minneapolis ihn minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte. "I can't breathe", sagte Floyd immer wieder, wie auf einem von einer Passantin aufgenommenen Video zu hören ist. Der Polizist wurde inzwischen festgenommen, gegen drei weitere wird ermittelt.



Es ist nicht der erste Fall, bei dem ein schwarzer Mann durch weiße Polizisten oder auch Zivilisten starb. Mehr zu den Hintergründen und der "Black Lives Matter"-Bewegung haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst.