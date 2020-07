In der serbischen Hauptstadt Belgrad sind bei neuen Protesten gegen Präsident Vucic Demonstranten in das Parlament eingedrungen.

Eine Gruppe von Nationalisten überwand die Absperrgitter und den Polizeikordon vor dem Parlamentsgebäude. Die Polizei setzte Tränengas gegen sie ein. Die Kundgebung war zunächst friedlich verlaufen. Am Abend zuvor hatten Demonstranten die Nationalisten noch mit einer Sitzkundgebung am Eindringen in das Parlament gehindert.



In Belgrad und anderen serbischen Städten gehen seit Tagen tausende Menschen auf die Straße. Die Proteste hatten sich zunächst gegen eine wegen steigender Corona-Infektionszahlen verhängte Ausgangssperre für Belgrad gerichtet, die Präsident Vucic daraufhin abschwächte. Inzwischen ist der Staatschef aber selbst Ziel der Proteste: Ein Teil der Demonstranten wirft ihm einen autoritären Regierungsstil vor, ein anderer bezichtigt ihn des Landesverrats, weil er neuen Gesprächen über den Status des Kosovo zugestimmt hatte. Serbien betrachtet es als abtrünnige Provinz.