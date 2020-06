In mehreren US-Städten wie New York, Philadelphia und Washington D.C. finden erneut Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit statt. Vor allem in der Hauptstadt wurde eine besonders große Menschenmenge unter anderem am Weißen Haus sowie vor dem Kapitol und dem Lincoln Memorial erwartet.

Auslöser der Proteste war der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai.



Bei einer solchen Kundgebung in Buffalo stießen zwei Polizisten einen älteren Demonstranten heftig zu Boden. Sie wurden nun angeklagt. Medienberichten zufolge wird ihnen "schwere Tätlichkeit" vorgeworfen. Bei einem ersten Gerichtstermin plädierten die beiden Beamten auf "nicht schuldig".



Auf Videos war zu sehen gewesen, wie sie einen 75-Jährigen am Donnerstag derart kräftig von sich stießen, dass dieser rückwärts stürzte, auf dem Asphalt aufschlug und mit Blutungen am Kopf liegenblieb.