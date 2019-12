Die Regierung in Frankreich will heute trotz anhaltender Proteste ihre Pläne für eine Rentenreform vorstellen. Erste Zugeständnisse an die Gewerkschaften wurden schon im Vorfeld bekannt - und könnten Präsident Macron zum Ziel führen.

Seit Tagen protestieren zahlreiche Menschen gegen das Vorhaben. Der sechste Streiktag hatte gestern das öffentliche Leben in Frankreich weitgehend lahmgelegt. Auch heute führen die Proteste unter anderem zu massiven Verkehrsbehinderungen. Die Veröffentlichung der Pläne der Regierung wird daher mit Spannung erwartet.

Welche Pläne hat die Regierung?

Die Rentenreform ist ein Wahlversprechen von Macron. Die Regierung will ein einheitliches System schaffen, das für alle gilt. Momentan gibt es insgesamt 42 Renten-Einzelsysteme in Frankreich - davon bringen einige zahlreiche Privilegien mit sich. Die konkreten Pläne soll Premierminister Edouard Philippe heute vorstellen. "Nur weil ich eine Rede halte, bedeutet das nicht, dass die Demonstrationen aufhören werden. Diese Rede wird sogar neue Fragen aufwerfen. Und das ist normal", sagte Philippe nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP zu Abgeordneten hinter verschlossenen Türen.



Es ist zu erwarten, dass die Regierung an den grundsätzlichen Reformideen festhalten wird. Es soll ein Punktesystem geben, ähnlich wie in Deutschland. Derzeit werden etwa im Grundrentensystem die 25 besten Jahre eines Berufslebens zur Ermittlung der Rente herangezogen. Mit dem Punktesystem soll jeder eingezahlte Euro berücksichtigt werden. Die Kritiker der Reform befürchten, dass sie mit der Vereinheitlichung des Systems bestimmte Privilegien verlieren und weniger Geld bekommen. Auch eine Veränderung des Renteneintrittsalters von derzeit 62 Jahren ist im Gespräch.

Welche Rolle spielt Macron?

An einer Reformierung des Rentensystems sind vor Macron schon viele gescheitert. Selbst kleinste Veränderungen konnten in der Vergangenheit nur gegen größte Widerstände durchgesetzt werden. Auffällig ist, dass der Präsident seit Beginn der Proteste eher mit Abwesenheit glänzt. Er hatte die Franzosen noch im Sommer auf die Reform eingeschworen und eine große Debatte ähnlich wie nach den "Gelbwesten"-Protesten versprochen. Daraus ist allerdings nicht wirklich etwas geworden.



Anfang des Jahres war Macron noch durchs Land gereist und hatte an etlichen Diskussionsrunden der großen Bürgerdebatte teilgenommen. Das bleibt nun nahezu aus. Aus dem Präsidentenpalast ist seit Beginn der Proteste fast nichts mehr zur Reform zu hören. Der Präsident schickt offenbar lieber seinen Premierminister vor.

Was fordern die Gewerkschaften?

Einige Gewerkschaften mobilisieren stark gegen die Reform, seit knapp einer Woche gibt es Streiks im Fernverkehr und bei der Pariser Metro. Gestern gingen wieder hunderttausende Demonstrierende im ganzen Land auf die Straße, auch heute sollen wieder viele Züge ausfallen. Zuletzt ließ der Zuspruch aber etwas nach. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Gewerkschaften nach der Vorstellung der Pläne einlenken. "Es gibt eine gewisse Erwartung an die Ankündigungen des Premierministers", sagte der Generalsekretär des mächtigen Gewerkschaftsbundes CGT, Philippe Martinez. "Wir haben keinen Grund, ein System aufzugeben, das funktioniert", verteidigte der Generalsekretär des Gewerkschaftsbunds Force ouvrière, Yves Veyrier, das bisherige Rentensystem. Eine Rücknahme der Reformpläne, wie sie viele Gewerkschaften fordern, wird es jedoch wohl nicht geben.



Einigkeit herrscht aber nicht. Der größte Gewerkschaftsbund, die CFDT, zeigt sich nach Angaben des Politologen Henrik Uterwedde vom Deutsch-Französischen Institut Ludwigsburg reformbereit und befürwortet ein Universalsystem. Macron könne so die Protestfront spalten und sich damit am Ende durchsetzen, sagte Uterwedde im Deutschlandfunk.

Welchen Spielraum gibt es?

Schon vor der Bekanntgabe der Details durch die Regierung sickerten erste Details durch. Der Sender BMFTV berichtete, dass die Reform nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft, die nach 1975 geboren wurden. Außerdem greift die Reform demnach in vollem Umfang erst für Menschen, die 2022 ins Berufsleben einsteigen. Über diese beiden Änderungen war zuvor in französischen Medien spekuliert worden.



Der Politologe Uterwedde sieht in solchen Ausnahmen die Möglichkeit für einen Kompromiss. Angesichts der Uneinigkeit der Gewerkschaften in Frankreich habe Macron die Chance, mit einem solchen Entgegenkommen die Rentenreform umzusetzen, so Uterwedde. Gleichzeitig habe die Tatsache, dass Macron keine klaren Eckpunkte gesetzt habe, aber auch zu Verunsicherung geführt. Ob sich die Gegner mit diesen Zugeständnissen zufriedengeben, bleibt fraglich.

Welche Folgen haben die Streiks?

Rund drei Viertel der Lokführer legten gestern die Arbeit nieder, wie die französische Staatsbahn SNCF mitteilte. Auch Lehrer und andere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes traten in den Ausstand. Vor allem in Paris sorgen sich mittlerweile die Hoteliers und Restaurantbetreiber wegen der anhaltenden Proteste. "Seit letztem Donnerstag sind die Hotelbuchungen um 30 Prozent gesunken, in den Restaurants liegt der Rückgang bei 40 bis 50 Prozent", klagt Franck Delvau vom Pariser Verband der Hotelindustrie. Vor allem die Touristen aus Europa und Frankreich würden stornieren, sagte er der Zeitung "Le Parisien". "Warum nach Paris kommen, wenn es keinen Nahverkehr und keine Sicherheit bei den Museen gibt, bei Denkmälern wie dem Eiffelturm, der am vergangenen Donnerstag geschlossen hatte?"



Die Hauptstadt ist besonders von den Streiks im Nahverkehr betroffen. Kaum eine Metro und nur wenige Vorstadtzüge fahren. In den wenigen Bahnen, die noch verkehren, ist kein Platz mehr - die Menschen können weder ein- noch aussteigen.