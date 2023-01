Frankreich

Proteste gegen Rentenreform legen öffentliches Leben lahm

In Frankreich haben Streiks und Proteste gegen die geplante Rentenreform erneut weite Teile des öffentlichen Lebens lahm gelegt. In zahlreichen Städten gab es Demonstrationen. Allein in der Hauptstadt Paris sollen nach Gewerkschaftsangaben 500.000 Menschen auf die Straße gegangen sein.

31.01.2023