In zahlreichen Städten gab es Demonstrationen. Allein in der Hauptstadt Paris sollen nach Gewerkschaftsangaben 500.000 Menschen auf die Straße gegangen sein. Vielerorts fiel die Schule aus. Bahnen und Busse fuhren nicht. In Paris verkehrte die Metro nur sporadisch. Auch viele Verbindungen des Hochgeschwindigkeitszugs TGV wurden annulliert.

Bestreikt wurden auch Kraftwerke und Raffinerien. Die Beschäftigten des Energiekonzerns EDF verringerten die Stromproduktion, was jedoch zunächst nicht zu Ausfällen führte.

Es ist bereits der zweite landesweite Protesttag gegen die Reform. Am ersten hatten sich vor knapp zwei Wochen nach Regierungsangaben rund eine Million Menschen beteiligt, die Gewerkschaften sprachen von zwei Millionen.

Nach den Plänen von Staatspräsident Macron soll das Renteneintrittsalter in Frankreich von 62 auf 64 Jahre schrittweise angehoben werden.

