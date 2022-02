Ukrainer protestieren an der Downing Street im Stadtzentrum gegen die russische Invasion in die Ukraine. (dpa-news / Stefan Roussea)

Auf Schildern und Transparenten wurden Schriftzüge wie "Putin Mörder", "Stoppt den Krieg gegen die unabhängige Ukraine" oder "Warschau ist solidarisch mit der Ukraine" gezeigt. Die Protestierenden forderten eine geschlossene Reaktion des Westens auf die russischen Aggressionen. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin protestierten rund hundert Menschen. Vor dem Kanzleramt breiteten Demonstranten eine riesige ukrainische Fahne aus. Auch in anderen europäischen Städten wie London, Brüssel, Den Haag sowie im südfranzösischen Nizza gingen zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine zu demonstrieren.

Die Kölner Karnevalisten sagten ihr Rosenmontagsfest im Fußballstadium ab. Stattdessen ist eine Friedensaktion in der Innenstadt geplant.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.