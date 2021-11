Die Organisatoren sprachen von 5000, die Polizei von 2500 Teilnehmern. Auf Plakaten und in Sprechchören prangerten die Demonstranten sogenannte "Zwangsimpfungen", "Massenüberwachung" und "Diskriminierung" an.

Die Demonstration fand auch vor dem Hintergrund einer am 28. November geplanten Volksabstimmung über ein neues Pandemie-Gesetz statt. Das Gesetz soll den rechtlichen Rahmen für einen Corona-Pass und für weitere Möglichkeiten zur Kontaktnachverfolgung schaffen.

Die Schweiz verzeichnet mit knapp 67 Prozent eine der niedrigsten Impfquoten in Europa. Letzten Umfragen zufolge will eine Mehrheit für das neue Pandemie-Gesetz stimmen.

