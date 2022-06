Proteste gegen Waffengewalt in Washington (Jose Luis Magana/AP/dpa)

In Washington versammelten sich hunderte Demonstrierende vor dem Washington Monument. Sie fordern eine Verschärfung der Waffengesetze. Die Aktion ist eine Fortsetzung des Marsches von 2018, der von protestierenden Schülern nach der Amoktat an einer High School in Parkland organisiert wurde. Die Organisatoren von "March for our lives" teilten mit, insgesamt seien mehr als 450 Kundgebungen im ganzen Land geplant.

Eine Reihe tödlicher Vorfälle mit Schusswaffen hatte die Debatte über die Waffengesetze neu angefacht. Ende Mai waren bei einem Massaker an einer Grundschule in Texas 19 Schüler und zwei Lehrerinnen getötet worden.

