Hunderte Bauern haben in mehreren Bundesländern gegen die geplante Senkung der Milchpreise bei Aldi demonstriert.

Nach Angaben der Polizei blockierten sie in der vergangenen Nacht mit Traktoren die Zentrallager des Discounters. Aktionen gab es unter anderem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der Sprecher von "Land schafft Verbindung" Rheinland-Pfalz, Jung, sagte dem SWR, man erhoffe sich, dem Discounter einen Denkzettel zu verpassen. Ursache für die Proteste sind die laufenden Verhandlungen über den Milchpreis. Der Discounter hatte kürzlich angekündigt, Preise für Milchwaren für Aldi Nord und Süd senken zu wollen. Die Milchbauern sehen sich in ihrer Existenz bedroht.