In der libanerischen Hauptstadt Beriut haben Demonstrierende das Außenministerium gestürmt. Sie drangen in das Gebäude ein und erklärten es zum "Hauptquartier der Revolution". Am Abend kündigte Premierminister Diab kündigte vorgezogene Parlamentswahlen an. Nur so könne die Krise überwunden werden.

Diab sagte in einer Fernsehansprache, er werde seinem Kabinett daher am Montag Neuwahlen vorschlagen. Zuvor waren tausende Menschen durch die Stadt marschiert, um nach der Explosionskatastrophe gegen die Regierung zu protestieren. Viele hielten Flaggen oder Fotos von Unglücksopfern in die Höhe. Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten wurden in mindestens 130 Menschen verletzt. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf die Polizei, dass ein Beamter ums Leben gekommen sei. Auch Schüsse sollen zu hören gewesen sein.

Unzufriedenheit mit der Führung des Landes

Viele Libanesen werfen der politischen Elite seit langem Korruption, Unfähigkeit sowie Ausbeutung des Landes vor und machen die Regierung nun auch für die Explosionen verantwortlich. Bei der Katastrophe im Hafen von Beirut wurden am Dienstag nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums 158 Menschen getötet und weitere 6.000 verletzt. Viele Verwundete schweben noch in Lebensgefahr.

Suche nach Vermissten

Nach Angaben des Gesundheitsminiseriums werden immer werden mehr als 60 Menschen vermisst. Große Teile Beiruts sind seit der Explosion zerstört oder beschädigt. Mehrere hunderttausend Menschen wurden obdachlos. Nach Angaben des Technischen Hilfswerks besteht nur noch wenig Hoffnung, unter den Trümmern Überlebende zu finden. Der Zeithorizont sei überschritten, sagte THW-Mitarbeiterin Pfleiderer im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die deutsche Hilfsorganisation sei in Beirut hauptsächlich dazu übergegangen, mit Sachverständigen Gebäude in der Hafengegend auf ihre Baufälligkeit zu überprüfen.

Ermittlungen zu Explosionsursache laufen

Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion am Dienstag laufen weiter. Dem libanesischen Präsidenten Aoun zufolge ist diese Frage noch nicht geklärt. Auch einen Raketenangriff oder einen Bombenanschlag schließe man demnach nicht aus, teilte das Präsidialamt mit. Am Freitag waren Verantwortliche für das Hafenmanagement festgenommen worden, darunter auch der Zoll-Chef. Explodiert waren große Mengen der Chemikalie Ammoniumnitrat. Die soll im Hafen jahrelang ohne richtige Sicherheitsmaßnahmen gelagert worden sein.

USA beteiligen sich an Geberkonferenz

Am Sonntag findet die von Frankreichs Präsident Macron angekündigte internationale Konferenz zur Hilfe für den Libanon statt. Die internationale Videokonferenz werde um 14 Uhr beginnen, hieß es in Paris. An der Hifle werden sich auch die USA beteiligen. Präsident Trump erklärte, man habe bereits drei große Flugzeuge mit medizinischen Hilfsgütern sowie Lebensmitteln in den Libanon entsandt. Auch Ersthelfer, Techniker, Ärzte und Pflegekräfte seien unterwegs.