Bei Ausschreitungen an der Grenze des Gazastreifens haben israelische Soldaten offenbar drei Palästinenser erschossen.

Unter ihnen sei auch ein 16-Jähriger, meldete das Gesundheitsministerium in dem von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Territorium. Nach Angaben der israelischen Armee nahmen etwa 8.000 Palästinenser an den Freitagsprotesten teil. Einige Demonstranten hätten Reifen angezündet und einen Sprengsatz auf Soldaten geworfen.



Seit Ende März gibt es an der Grenze zum Gazastreifen regelmäßig Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der israelischen Armee. Mehr als 230 Palästinenser und zwei israelische Soldaten wurden getötet. Die Demonstranten fordern ein Ende der israelischen Blockade des Gaza-Streifens.