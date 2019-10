Der irakische Ministerpräsident Mahdi hat die regierungskritischen Demonstranten aufgerufen, ihre Proteste zu beenden.

Deren rechtmäßige Forderungen seien gehört worden, erklärte Mahdi in einer Fernsehansprache. Er versprach unter anderem, an Gesetzen zu arbeiten, die armen Familien ein Grundeinkommen sichern sollen.



In den vergangenen Tagen hatten sich in vielen irakischen Provinzen Menschen zu Kundgebungen versammelt. Dabei gingen Sicherheitskräfte auch mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Mehr als 30 Personen wurden getötet.



Die Proteste richten sich vor allem gegen den Versorgungsnotstand und die Korruption im Land.