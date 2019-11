Iraks Ministerpräsident Mahdi hat angesichts anhaltender regierungskritischer Proteste verschiedene Reformen angekündigt.

So soll die Machtverteilung im Irak verändert werden. Bislang regelt ein sogenanntes Proporzsystem, in welchem Verhältnis unterschiedliche religiöse und ethnische Gruppen an der Regierung beteiligt werden. Mahdi versprach zudem, für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen und die Korruption zu bekämpfen.



In Bagdad gingen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten vor. Laut Korrespondentenberichten kamen mehrere Menschen ums Leben. Bei Protesten im Südirak wurden nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP drei Menschen getötet.



Seit Anfang Oktober kommt es im Irak zu Massenprotesten gegen die Regierung. Die Demonstranten fordern einen Rücktritt der gesamten Regierung, die Auflösung des Parlaments sowie ein neues politisches System.